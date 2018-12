Acre paga R$ 40 milhões de excedente da sua folha de pagamento dos aposentados

“Não preciso de dinheiro para apresentar resultados na área da produção. A agricultura do Acre precisa de gente…”. Assim pensa o pesquisador Paulo Guilherme Salvador Wadt, servidor de carreira da Embrapa, indicado como novo secretário de Agricultura do governo de Gladson Cameli [Progressistas], que assume em primeiro de janeiro de 2019. Firme nas suas convicções de que a terra do Acre é de boa qualidade e que se plantando tudo dá, Wadt já mandou um recado ao governador: “governador o senhor me desculpa, mas quando quiser me achar não me procure no gabinete, porque o patrão deve estar no chão da fábrica”, se referindo que a presença dele será no campo. Wadt passou no Bar do Vaz nesta quinta feira e falou muito sobre o setor que quer abraçar, o agronegócio, e mudar a realidade da economia acreana. Ouça a entrevista.