Vídeomaker do ac24horas mostra os bastidores da diplomação do governador eleito Gladson Cameli e seu vice Major Rocha

A chuva que cai neste momento no Teatro Olinda Batista da Universidade Federal do Acre deixou as mulheres e parlamentares que vão ser diplomados em polvorosa.

É que chuva e o combo maquiagem, cabelo escovado, salto alto e roupa nova comparada especialmente para o evento, Deck ricamente não combinam.

O maior temor, porém, não é nem o sapato alto e sim o cabelo. É que água é o maior inimigo da escova e da chapinha.