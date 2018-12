Vereadores de Cruzeiro do Sul votam orçamento de R$ 160 milhões nesta quinta

Fabrício José Carlos de Queiroz, ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) citado em 1 relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) por movimentação suspeita de dinheiro na conta bancária, depõe nesta 4ª feira (19.dez.2018) ao MP-RJ (Ministério Público no Rio de Janeiro).

O ex-assessor teria movimentado R$ 1,2 milhão, de janeiro de 2016 a janeiro de 2017. Uma das transações, 1 cheque de R$ 24.000, foi destinado à futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Em seu depoimento, o ex-assessor –que ainda não se pronunciou– deve alegar, segundo apurou o Drive, que comercializava bugigangas importadas sem nota fiscal e que atuava como agiota, tendo como clientes funcionários da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro).

O jornal O Estado de S.Paulo revelou o caso em 6 de dezembro. O relatório do Coaf é fruto do desdobramento da operação Furna da Onça, ligada à Lava Jato no Rio, que prendeu 10 deputados estaduais em 8 de novembro.