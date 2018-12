Toffoli derruba decisão de Marco Aurélio, que mandou soltar presos em 2ª instância

Nesta quarta-feira (19), a Secretaria de Educação e Esporte (SEE) e a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) publicaram, na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do concurso público.

O resultado preliminar dos candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que tiveram seus pedidos de isenção deferidos foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção negados devem interpor recurso devidamente fundamentado, em relação ao resultado preliminar dos pedidos de isenção do valor da taxa de inscrição.

O recurso será dirigido ao Ibade por meio do endereço eletrônico www.ibade.org.br, em única e última instância, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação deste resultado no Diário Oficial do Estado.

Para mais informações, acesse o link: http://www.diario.ac.gov.br/