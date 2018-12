PRF dá início a Operação Rodovida para coibir práticas perigosas nas BR’s

A Sabenauto, concessionária Chevrolet no Acre, realizou, nesta terça-feira, dia 18, uma nova edição da Premium Night, evento destinado aos clientes Premium da empresa no estado. Durante a noite foram apresentados os veículos da linha premium, entre eles caminhonetes e veículos de luxo.

A Chevrolet é dona dos veículos mais tecnológicos do país. Além do designer moderno e segurança, os veículos expostos aos clientes tinham um toque de cuidado com o motorista e passageiros. A linha, além de conter serviços exclusivos, tem bom valor de mercado.

O evento, que foi reservado, teve a presença de clientes da empresa na Capital acreana. Uma estrutura totalmente preparada para apresentar veículos e fazer bons negócios, inclusive entregando, como entrada, o veículo seminovo.

Além das caminhonetes S10, a Sabenauto também mostrou um pouco do SUV Tracker e do Chevrolet Cruze. Esses veículos, segundo Thales, gerente de vendas da empresa, têm o que há de mais moderno e competitivo no mercado. Ele garante que os clientes ficarão contentes com a compra.

“Nós continuamos com a nossa missão de realizar os sonhos de nossos clientes. Estamos apresentando os melhores veículos, os veículos premium, para os nossos clientes premium. É um momento importante para que eles conheçam mais do que a Chevrolet apresentano mercado. É a hora em que fazemos bons negócios”, comenta.

Ainda segundo Thales, um dos veículos à mostra é a caminhonete S10 LTZ, com alta dinâmica e tecnologia agregada. “Temos a S10 com seis airbag, e com o OnStar [sistema de rastreamento] gratuito por seis meses, o que além de seguro, barateia o valor do seguro. Isso é bom para o nosso cliente”, pontua.

O empresário Flávio Ribeiro esteve na Sabenauto com a esposa. O empresário diz que ficou interessado em trocar o veículo que tem pelo modelo mais completo do Cruze. “O valor está bom, e o carro é bom. Tem funcionalidades bacanas, conforto, e isso agrada muito na hora de comprar. Estou avaliando a possibilidade de fechar negócio hoje ainda”, comentou.