Prefeitura do município de Brasiléia reduz horário de expediente neste fim de ano

Após diversas operações deflagradas no decorrer deste ano, a Delegacia de Repressão ao Entorpecente (DRE), da Polícia Civil, incinerou na manhã desta quarta-feira (19), mais de uma tonelada de produto entorpecente.

No total foram 1.244 kg de drogas entre maconha e cocaína que juntas estão avaliadas, caso fossem vendidas por traficantes no estado, em mais de R$ 7 milhões. A incineração aconteceu em uma Cerâmica da Transacreana por volta das 9h com a presença de membros do Poder Judiciário.

“O trabalho não para por aqui, isso que estamos incinerado hoje é fruto do nosso trabalho de investigação. Sabemos que essa droga não é fabricada no Brasil. A cocaína é oriunda do Peru e da Bolívia. Já a maconha tem vindo do Paraguai e nos temos feito o trabalho de Repressão quando chega no estado que é a porta de entrada para a droga que é revendida em todo o Brasil. Pra nós é uma vitória, mas os trabalhos continuam”, disse o delegado Pedro Resende.

Quem esteve representando o poder judiciário acompanhando a incineração foi a juíza da Vara de Drogas e Delitos, Maria Rosinete Reis. Ela explicou que é importante a participação do poder judiciário em apoio aos trabalhos da polícia com a expedição de mandados de busca que geram as apreensões.