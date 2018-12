Por unanimidade, Assembleia Legislativa aprova Orçamento e reforma de Gladson Cameli

O ramal do Benfica é o único acesso entre a rodovia AC 40 á margem do rio Acre, por onde se chega ao projeto Moreno Maia. Tem aproximadamente 5 km de extensão e abriga em seu entorno mais de 400 famílias.

Até bem pouco tempo o ramal era um setor de chácaras, mas se tornou um bairro populoso que conta inclusive com linha de ônibus. Mas quem mora por lá vem sofrendo com as péssimas condições em que se encontra a estrada.

O que era asfalto virou lama e com as fortes chuvas surgiram buracos e mais buracos. O trecho crítico tem obrigado moradores a deixar os carros em casa.

Marcos Aleixo mora no bairro. Trabalha como entregador e conta que as condições de tráfego no ramal impõem prejuízos. Hoje, segundo ele, leva-se até uma hora para percorrer o trecho de 5 km por causa dos buracos.

“Aqui quando chove fica só porcaria mesmo. Só passa um de cada vez. Da entrada até a beira do rio a pessoa gasta quase uma hora. Está feio mesmo o negócio”, reclama.

Ponte construída ainda não foi usada

O morador reclamou ainda da demora na entrega de uma ponte em madeira construída há poucos dias. Aleixo disse que a obra ficou pela metade, porque o serviço não incluiu os acessos. Atualmente o tráfego ocorre por um desvio, que segundo ele, pode ceder devido as chuvas.

Vida mais difícil no assentamento

Para quem mora no Projeto de Assentamento Moreno Maia, localizado do outro lado do rio ( é preciso pegar uma balsa para atravessar), a situação é mais complicada ainda, conta o autônomo Jerson Ferreira da Silva, o ¨Bozo¨, representante do Sindicato Rural.

A reportagem encontrou Bozo no ramal. Ele trafegava em uma moto e trazia na garupa macaxeira. O autônomo disse que a pretensão era transportar em grande escala, mas lá no projeto o ramal, por causa da lama, não permite o tráfego de carros.

“Lá dentro é que a situação tá feia mesmo. O povo foi abandonado. Faz tempo que os produtores não recebem qualquer apoio do poder público, seja governo ou prefeitura. Agora no inverno é que o sofrimento aumenta, porque quem não conseguir escoar o que produziu vai passar necessidade”, enfatiza.

O que diz a prefeitura

O secretário adjunto de obras públicas, Marcos Venícios, disse está ciente dos problemas relatados pelos moradores.

Segundo ele, a questão da ponte será resolvida até sexta feira. A empresa contratada vai executar o encabeçamento e tráfego será direcionado para a ponte, acabando com o desvio.

O tapa buracos, no entanto, deve demorar. Venícios observou que no momento a prioridade são as vias estruturantes, onde o fluxo de veículos é intenso, mas que vai consultar a EMURB para ver a possibilidade de realização de um serviço emergencial.

As chuvas impedem a execução de um serviço a longo prazo, explicou ele, que prometeu ir ao local amanhã para avaliar todo o trecho.

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, informou por meio de sua rede social, que o encabeçamento da ponte foi realizado ainda ontem (18). Quanto a pavimentação da estrada, ela lamentou e disse que infelizmente a prefeitura não dispõe de financeiro para arcar com a recuperação. Confira a nota na integra:

Os encabeçamentos dessa ponte foram realizados ontem (terça-feira, 18). Foi feito o desvio também da segunda ponte para possibilitar o tráfego enquanto a ponte será construída. O pavimento da estrada, de fato, está precário em toda a extensão e, infelizmente, a Prefeitura não dispõe de financeiro para arcar com a recuperação orçada em mais de 1,8 milhão de reais.

