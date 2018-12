PF não se manifestará sobre conduta de agentes e diz que caso não prejudica operação

O presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil, no Acre, Erick Venâncio, se diz preocupado com imbróglio envolvendo o delegado da Polícia Federal Eduardo Gomes e o escrivão Alberto Grassioli, divulgado nesta quarta-feira, 19, pelo ac24horas retratando um desentendimento entre ambos e a divulgação de um áudio onde o delegado pede para que o escrivão falsifique sua assinatura para não perder a renovação de prazo de uma interceptação telefônica da Operação Ícaro, e consequentemente, da Sarcófago, que prendeu na semana passada o prefeito de Senador Guiomard, André Maia (PSD).

Apesar das justificativas do delegado em uma representação encaminhada a superintendência da PF e a Corregedoria, Venâncio afirmou que cobrará apuração devida e célere da corregedoria. “Manifestamos extrema preocupação com o que foi divulgado, pois investigações que invadem a esfera de direitos da personalidade do cidadão não podem ser conduzidas com esse proceder. Cobraremos a apuração devida e célere da corregedoria da PF”, disse.