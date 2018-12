Justiça do Trabalho funcionará em regime de plantão a partir de 20 de dezembro

A deputada Jéssica Sales (MDB) comemorou a entrega de mais duas importantes obras realizadas com recursos de emendas de sua autoria nas Vilas Lagoinha e Santa Luzia em Cruzeiro do Sul, nesta segunda-feira 17. Na Vila Lagoinha, foi entregue uma praça, a primeira da comunidade e recebeu o nome de “Izabel Bezerra da Silva”. Foi construída através de proposta orçamentária encaminhada em 2016 ao programa Calha Norte, no valor de R$ 500 mil. Já a comunidade Vila Santa Luzia foi beneficiada com a cobertura de uma quadra de esporte que em breve será entregue aos moradores. A reforma da quadra foi realizada com recurso extra de R$ 1 milhão assegurado pela parlamentar no Ministério do Esporte, que também contempla a reforma da quadra de esportes no bairro Saboeiro, localizado em Cruzeiro do Sul.

A solenidade de entrega da praça na Vila Lagoinha contou com a presença de autoridades, lideranças locais e das famílias residentes nas localidades. A deputada Jéssica Sales não pode participar das inaugurações devido aos trabalhos de encerramento do ano legislativo na Câmara Federal e importantes compromissos nos Ministérios onde a parlamentar tem alocado recursos de emendas e extras para os municípios acreanos.

“É uma grande satisfação saber que o nosso município continua inaugurando obras importantes através do meu mandato. Em breve, estarei em Cruzeiro do Sul participando das próximas inaugurações e ao longo dessa gestão, teremos novos postos de saúde, outras quadras de esportes, CREAS, Centro de Iniciação ao Esporte, nova rodoviária, shopping popular, complexo esportivo, pavimentação dos ramais Mariana 1 e Buritirana, reforma do Beco do Mercado , revitalização do Igarapé Preto e tantos outras benefícios garantidos através dos recursos assegurados por mim enquanto parlamentar como, equipamentos para assistência social, saúde e apoio à agricultura familiar” – afirmou Jéssica Sales.

Em seu primeiro mandato, a deputada Jéssica Sales levou para os municípios acreanos mais de R$ 90 milhões e para Cruzeiro do Sul, somam-se mais de R$ 30 milhões. “Essa é a comprovação do meu compromisso com meu estado, fazendo política com responsabilidade, apresentando resultados em respeito ao voto recebido, assim continuarei trabalhando no próximo mandato.“ – disse a parlamentar.