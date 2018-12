Câmara de Plácido retifica edital e acrescenta cargo de contador em concurso público

O Prefeito de Feijó (AC), Kiefer Roberto (PP), publicou na edição desta quarta-feira (19), no Diário Oficial do Estado (DOE), a convocação dos aprovados do concurso Público municipal (N.º 001/2017), para assumir as vagas de enfermeiro, cirurgião dentista, auxiliar de saúde bucal, técnico em enfermagem e farmacêutico bioquímico.

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado no Edifício da Prefeitura Municipal, na Avenida Plácido de Castro, n.º 678 Centro, entre os dias 19 de dezembro a 20 de dezembro de 2018 e 26 de dezembro a 28 de dezembro de 2018, no horário das 07h às 13h. O gestor adverte que o não comparecimento no local dentro do prazo estabelecido na publicação implicará na perda dos direitos e posse do Concurso.

Os classificados deverão apresentar-se portando os documentos abaixo relacionados para nomeação: Cópia autenticada da Carteira de Identidade; Cópia autenticada do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição, se à já possuía 18 (dezoito) anos, Cópia autenticada do CPF;Cópia autenticada do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa. de incorporação (se do sexo masculino); Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou de Casamento; Cópia simples da Carteira de Trabalho (Identificação e do último contrato de trabalho, se houver.

Cópia simples do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP (se houver); Cópia simples do comprovante de residência; Duas fotos recentes e coloridas, tamanho 3X4; Cópia autenticada dos documentos que comprovem a escolaridade exigida para o Cargo, conforme discriminado no Edital Declaração de bens e direitos; Declaração quanto ao exercício de outro cargo, emprego ou função pública, e sobre recebimento de proventos decorrente de aposentadorias, pensão e outras rendas; Declaração do Órgão Público a que esteja ou tenha sido vinculado, em qualquer tempo, de que não sofreu penalidades por prática de atos desabonadores no exercício da função pública.