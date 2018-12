Agentes da RBTRANS são contemplados com nova frota de viaturas na Capital; veja aqui

Uma decisão liminar assinada pelo juiz Gustavo Sirena, da Vara Cível da Comarca de Brasiléia, nesta terça-feira, dia 18, dá ao Governo do Acre, 48 horas para colocar todos os serviços de atendimento médico do Hospital Wildy Viana em pleno funcionamento. A decisão atende a pedido do Ministério Público do Acre.

As denúncias, já reportadas pelo ac24horas na semana passada, vão desde a falta de materiais básicos, até a falta do oxigênio. As denúncias também foram feitas, em vídeo, pleo médico Rodrigo Santiago. Até as refeições servidas aos pacientes, acompanhantes e profissionais da unidade estavam faltando.

Dias após uma, uma equipe do Conselho Regional de Medicina e do Ministério Público, comprovaram a denúncia, pessoal,mente, encorpando uma Ação Civil Pública enviada ao Judiciário. Se descumprir a decisão, o Estado do Acre terá de pagar multa de R$ 5 mil por descumprimento de decisão judicial.