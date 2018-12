Sobe para mais de 500 as acusações contra o médium João de Deus

Prazo para Avaliação em Saúde encerra dia 28 de dezembro

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SEMCAS) e da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), alerta os beneficiários do Programa Bolsa Família sobre a importância da atualização cadastral do Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal.

O Cadastro Único é o instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda. “Para que seja assegurada a manutenção do benefício é necessário que os beneficiários estejam com dados cadastrais, acompanhamento de saúde e educacional em dia”, ressalta Dôra Araújo, secretária de Cidadania e Assistência Social.

Regularização cadastral

Avaliação em Saúde do beneficiários do Bolsa Família iniciou no dia 2 de julho e segue até o próximo dia 28 de dezembro. Quem não atender o chamado até o prazo final poderá ter o benefício bloqueado ou até cancelado.

“Nossas unidades estão preparadas para receber os beneficiários para que possam fazer a avaliação de saúde. A população deve procurar a unidade mais próxima, e levar consigo o cartão do programa federal, a carteira de vacinação das crianças e o cartão da gestante, se for o caso” explica Oteniel Almeida, secretário municipal de Saúde.

Já o acompanhamento educacional é realizado pelo Secretaria Municipal de Educação a cada dois meses. Os alunos, beneficiários, na faixa etária de 6 a 15 anos precisam conter em seu currículo 85% de frequência e alunos de 15 a maior idade a frequência de 75%. Para que o acompanhamento ocorra de forma contínua é necessário apenas que a informação de matrícula do aluno (endereço da escola, por exemplo) esteja atualizada.

A coordenadora do Centro de Atendimento a Programas Sociais (CAPS), Kelly Pinheiros, lembra que “os dados cadastrais devem ser atualizados a cada dois anos a contar do ato de cadastro da família no programa ou conforme alteração nas informações cedidas para o cadastro. A atualização pode ser feita junto a SEMCAS ou ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.