Sebastião Viana publica decreto com regras para encerrar exercício financeiro de 2018

A cidade de Sena Madureira, no interior do Acre, já registrou mais de 800 casos de Dengue. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde, e foram confirmados nesta segunda-feira, dia 17. Diariamente, inúmeras pessoas dão entrada no Hospital João Câncio Fernandes ou nas unidades básicas de saúde apresentando os sintomas da doença.

O número de moradores acometidos pela Dengue em Sena pode ser bem maior, se levado em conta que muitos não procuram a rede de saúde para atendimento. De acordo com o secretário municipal de saúde, Daniel Herculano, várias medidas estão sendo tomadas no sentido de mudar essa realidade no município.

“Enquanto secretaria de saúde, estamos trabalhando a Educação permanente, com divulgação nas rádios, palestras nas escolas, mas também buscamos parcerias com a Semsur e Obras para limpeza na cidade. Além disso, tem o trabalho de borrifação nos bairros que estão sendo afetados”, salientou ao site Sena Online.

Pelo menos um caso de dengue hemorrágica já foi registrado no município, envolvendo uma moradora do bairro Ana Vieira, que passou dias internada na UTI de Rio Branco. As 800 notificações não traduzem, no entanto, que são 800 casos confirmados da doença. Para se ter a confirmação é necessário a realização de exames mais detalhados.

O problema é que esses exames, feitos no Lacen, em Rio Branco, estão suspensos. O laboratório alega que não tem reagentes para fazer os exames. Em Sena, a Secretaria Municipal de Saúde também conta com a equipe de Endemias que desempenha ações de casa em casa, orientando os moradores todos os dias.