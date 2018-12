PM promove Cantata Solidária

O comando da Polícia Militar do Acre (PMAC) realiza nesta sexta-feira, 21, a Cantata Natal Solidário. O evento será a partir das 19 horas, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac).

O evento é aberto ao público e, para participar, é preciso levar um brinquedo para crianças de 0 a 12 anos, que serão posteriormente doados ao Educandário Santa Margarida e ao Hospital do Câncer do Acre (Unacon).

Além da Banda de Música da PMAC, A Furiosa, participarão do evento os jovens do projeto Banda de Música Mirim e do Coral e Banda de Música do Colégio Militar Tiradentes, que apresentarão um repertório especial com canções natalinas, entre outras.