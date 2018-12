Major Rocha faz ‘visita de cortesia’ a deputados estaduais na Aleac

O nível do rio Acre registrou elevação em todas as seis cidades banhadas pelo manancial. O alerta é da Defesa Civil Estadual que detectou a subida pelo monitoramento.

O ponto mais preocupante no momento foi registrado em Xapuri (distante 180 km da capital), onde o rio subiu 1,5 metros, se aproximando da cota de alerta que é de 13,50 metros.

A informação foi repassada pelo sub coordenador da Defesa Civil Estadual, major bombeiro militar Cláudio Falcão, que confirmou estado de alerta da equipe no acompanhamento do nível do rio em todas essas cidades.

“No momento a situação não é tão preocupante. Mas mantida essa constância de chuvas registradas desde o mês de novembro, em janeiro, pelas previsões, existe o risco do rio Acre atingir a conta de alerta aqui em Rio Branco, que é de treze metros e cinquenta. Estamos realizando acompanhamento diário nos pontos de níveis para evitar qualquer surpresa”, disse Falcão.

Outra preocupação da Defesa Civil civil é o “comportamento” do rio Madeira e seus afluentes na região da Ponta do Abunã, por onde passa a BR-364, que liga o Acre a Rondônia. No início mês, segundo Falcão, uma equipe do Corpo de Bombeiros do Acre percorreu todos os trechos onde a rodovia está recebendo obras de elevação e mapeou os pontos vulneráveis.

O quadro atual está dentro da normalidade, mas as castigantes chuvas nas cabeceiras desses rios pode alterar o cenário de tranquilo para preocupante.