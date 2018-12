Líder do Progressistas anuncia candidatura à presidência da Aleac

Um balão do Google, empresa multinacional de serviços online dos Estados Unidos, sobrevoou o céu de Rio Branco no final da tarde desta segunda-feira, 17, e chamou a atenção de dezenas de acreanos nas redes sociais. Alguns confundiram o objeto com um OVNI (Objeto Voador Não Identificado). O fotógrafo da Prefeitura de Rio Branco, Assis Lima, divulgou uma foto em suas redes sociais mostrando o bolão.

O balão visto a olho nu em questão faz parte do Project Loon, que é um projeto de pesquisa e desenvolvimento que está sendo desenvolvido pelo Google com a missão de fornecer acesso à Internet para áreas rurais e remotas. O projeto usa balões de alta altitude colocados na estratosfera, a uma altitude de cerca de 20 km para criar uma rede sem fio com velocidade semelhante a de 3G das redes de telefonia móvel. Por falar nisso, o funcionamento é através de conexões a smartphones com suporte ao LTE. Por causa dos objetivos da missão aparentemente bizarros do projeto, o Google apelidou de “Projeto Loon”, como um trocadilho loon de balloon.

Os balões são manobrados ajustando a sua altitude para flutuar em uma camada de vento depois de identificar a camada de vento com a velocidade e direção desejada usando dados de ventos da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Os usuários do serviço se conectam à rede de balões usando uma antena especial de Internet ligada à sua residência. O sinal viaja através de balão a balão, em seguida, para uma estação em terra conectada a um provedor de serviços de Internet (ISP), em seguida, para a Internet global.