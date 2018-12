Inscrições para concurso da Secretaria de Educação do Acre vão até o dia 6 de janeiro

As inscrições que se iniciaram no dia 7 de dezembro para o concurso público da Secretaria de Educação do Acre para os cargos de professor devem ocorrer até o dia 6 de janeiro. O certame é para o preenchimento de cadastro de reserva, e, portanto, ainda não há um quadro de vagas definido.

O entendimento é que as contratações deverão acontecer de acordo com a vacância, ou seja, à medida que os profissionais que já estão no quadro forem se aposentando, solicitando afastamento ou mesmo falecendo,informa a SEE.

A organização do concurso está a cargo do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) e da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA). Com salário inicial de R$ 2.402,68, a carga horária de trabalho é de 30 horas semanais, incluindo uma parte de horas de aula e outra de horas de atividades, conforme a legislação em vigor.

As oportunidades do cadastro de reserva são para professores nas áreas de artes, biologia, ciências, educação física, filosofia, física, geografia, história, língua espanhola, língua inglesa, língua portuguesa, matemática e química.

Todo o processo de execução, com as informações do certame, já está disponível no site www.ibade.org.br. O edital completo pode se acessado AQUI ou em www.ibade.org.br.