Fundação Elias Mansour não perderá autonomia, diz líder do PT

Em coletiva marcada para as 14h30min desta terça-feira (18), a diretoria do Rio Branco FC apresenta a comissão técnica e o grupo de jogadores para a temporada 2019.

O português João Mota foi o escolhido para montar a equipe que vai disputar quatro competições no ano que vem.

Entre os jogadores, destaque para o veterano Doca Madureira, que volta ao futebol brasileiro depois de uma passagem pela Europa, e o atacante Kanu, contratado ontem.

O Estrelão começa a temporada com o estadual, quando enfrenta o Nauas dia 20 de janeiro.

Depois terá pela frente as Copas do Brasil e Verde. Já no final do primeiro semestre,terá o brasileiro da série D.

No ano em que comemora o centenário, a aposta da diretoria é no titulo estadual e no acesso á série C.