Detran/Acre notifica centenas de motoristas por infrações de trânsito; veja a lista

Termina nesta 3ª feira (18.dez.2018) o prazo para profissionais que se inscreveram no programa Mais Médicos e que têm registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) no Brasil ou diploma validado no país, se apresentarem nos municípios para o qual foram alocados. A data de início das atividades deve ser determinado pelo gestor local.

Segundo o Ministério da Saúde, até as 10h de 2ª feira (17.dez.2018), 10.205 profissionais médicos brasileiros ou estrangeiros formados no Brasil ou no exterior completaram a inscrição de participação.

No entanto, entre os 8.411 médicos brasileiros que se inscreveram na 1ª fase, 2.476 ainda não haviam comparecido nos municípios.

De acordo com o Ministério da Saúde, a prioridade do programa será oferecer vagas aos brasileiros.

Eis as próximas etapas do programa:

.até hoje: apresentação dos médicos brasileiros com registro no CRM nos municípios;

.de 20.dez a 21.dez: médicos brasileiros com registro no CRM escolhem municípios com vagas disponíveis

.de 27.dez a 28.dez: médicos brasileiros formados no exterior escolhem municípios com vagas disponíveis;

.de 3.jan. a 4.dez.2019: médicos estrangeiros formados no exterior escolhem municípios com vagas disponíveis.

.As inscrições para estrangeiros sem diploma validado no país acabaram no último domingo (13.dez.21018).

EDITAL DO MAIS MÉDICOS É EMERGENCIAL

O edital do Mais Médicos foi publicado no Diário Oficial da União em 19 de novembro como medida emergencial depois da saída de Cuba do programa.

Em 14 de novembro, o governo cubano anunciou o rompimento do acordo e a retirada dos cerca de 8.300 profissionais. O programa foi lançado durante a gestão de Dilma Rousseff (PT), em 2013.

De acordo com o Ministério da Saúde, o país discorda das condições que seriam impostas pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro.