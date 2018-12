Cabeleireira esfaqueada por usuário de drogas perdeu rim e continua em estado grave

A cabeleireira Gessilda Rosas, esfaqueada na última sexta-feira, dia 14, em Cruzeiro do Sul, perdeu um rim e segue internada, em estado grave, no Hospital Regional do Juruá. Ela foi agredida enquanto trabalhava por um inquilino que também era usuário de drogas.

Segundo apurou o ac24horas, ela segue internada por tempo indeterminado. O agressor foi preso e caso levado para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam). Gessilda Rosas, de 52 anos, foi atingida com uma facada nas costas.

A vítima trabalha há mais de 20 anos no salão de sua propriedade, localizado no centro comercial, em um dos pontos mais movimentados da segunda maior cidade do Acre. Gessilda tinha o hábito de ajudar os moradores de rua.

O homem, identificado como Lande, chegou sem que ela percebesse e aproveitou o momento em que a cabeleireira estava de costas para esfaqueá-la. A facada atingiu a região lombar, do lado direito, próximo ao rim da vítima.