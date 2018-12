Assim como filho de Bolsonaro, Petecão é acusado de embolsar salário de assessores

O encanto das luzes de natal trouxe de volta o espírito natalino e a vontade de ir à praça com a família ou amigos. O período natalino, envolvido pela curiosidade de ver a beleza das luzes de natal que há muito não chamava a atenção em Rio Branco, faz lotar, todas as noites, a Praça da Revolução, no Centro.

Com baixo investimento, e ideias curiosas, a Prefeitura de Rio Branco conseguiu dar à cidade um ar que há bastante tempo a população já não sentia mais: o da tranquilidade e alegria em passear pelo Centro. Atitude que rende elogios e, claro, muitos sorrisos aos que visitam a praça.

A secretária escolar Socorro Helena Freitas é uma das populares que resolveu ir conhecer a nova iluminação natalina que tem chamado a atenção na cidade. Apesar de simples, classifica a servidora pública, as luzes de natal transmitem uma sensação de paz aos que passam pela Av. Getúlio Vargas.

“Eu vim aqui com os meus filhos e o marido, porque todos os anos a gente gosta de visitar mesmo. Ano passado foi bem simples, bem pouca, mas esse ano ficou muito bonita. Fizemos um lanche e estamos acompanhando a apresentação. É a segunda vez que eu venho pra cá com eles”, conta.

O material utilizado pela prefeitura para deixar a região da sede do Poder Executivo iluminada é grande: são cortinas, mangueiras, cordões de lead e figuras metálicas. No total são 600 pontos em copas de árvores, fontes de água, árvores metálicas, num total de 30.000 w de potência.

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri comentou que o espaço deve servir como opção de entretenimento para os munícipes, uma oportunidade para sair de casa e viver um momento especial como é o período natalino. Para ela, as luzes “simbolizam o acender da paz, da fraternidade, amizade, amor e solidariedade”, pontuou.

O espaço, além de decorado, conta com uma vasta programação para movimentar o local. Apresentações musicais, peças teatrais e muita poesia. Agenda cultura para rechear a rotina dos riobranquenses e tirar até os idosos de casa durante a noite. Os finais de semana, até o natal, contarão com uma vasta agenda de atrações.

Entre as apresentações, estão o projeto “Amigos Solidários”, a Banda de Música da PM, a peça ‘Soldadinho de Chumbo e a Bailarina’, do grupo Cia de Teatro Expressão, a Banda de Música Mirim da PM, Diogo Soares e convidados, Alex Barbary e a Magia do Natal, além do Senadinho Especial de Natal e o lançamento do app “RB Cultura – Agenda Cultural de Rio Branco”.

A ação, coordenada pela Fundação Garibaldi Brasil, é elogiada pelo diretor-presidente da instituição, que acredita ser o natal, um momento importante para potencializar a arte da cidade. “O Natal é a época de fomentar ainda mais a paz, a felicidade e o amor, e a Cultura é uma das grandes responsáveis em encher a cidade de magia e esperança”, disse Sérgio de Carvalho.

A zeladora Antônia Pimenta, moradora do bairro Adalberto Aragão, não perdeu tempo em levar o marido para acompanhar a programação natalina na Praça da Revolução. Ela conta que estava esperando uma folga no trabalho [que é à noite] para ir visitar a iluminação natalina. Gostou tanto do que viu, que resolveu chamar os familiares no grupo para irem juntos.

“A gente fica é feliz de ver a cidade assim. A gente tem até medo de sair a noite, mas vale a pena vir pra cá, sentar na praça, namorar com o marido. A gente relembra os anos que as pessoas iram mesmo pra rua pra ver a decoração. Está muito bonita, acho que tem que ser assim todo ano. Vale a pena mesmo passear aqui na praça”, afirma aos risos.

O Palácio Rio Branco, símbolo do Governo do Acre, diferente dos demais anos, ficou sem iluminação natalina. A famosa cantada de natal, que ocorria no espaço, também perdeu a essência. A população deixou de ir ao local para apreciar as linhas luzes antes colocadas. Agora, apenas as poucas lâmpadas auxiliam que passa na região. As pontes da cidade também deixarão de ser iluminadas.