Acre terá escritório do Education USA para intercâmbios; confira

O Acre acaba de ganhar um ponto de partida para aqueles que estiverem interessados na busca por conhecimento nos Estados Unidos. É o escritório da Education USA, localizado no Centro de Referência de Inovações Educacionais (Crie) e inaugurado na manhã desta terça-feira, 18, pelo governador Sebastião Viana, com a presença da consulesa de vistos da Embaixada Americana, Lauren Willy, e da coordenadora para o Cone Sul do Escritório Education USA, Rita Moriconi.

O Education USA é a fonte oficial de informações sobre estudos nos Estados Unidos. Possui uma rede global com mais de 400 centros de orientação, sendo afiliado à Seção de Educação e Cultura do Departamento de Estado Americano. No Brasil, o Education USA chega agora a 37 escritórios em instituições parceiras.

Grandes oportunidades

Todos os anos, o Education USA vai sortear uma bolsa de estudos. E já garantiu uma para o ano que vem, quando um aluno acreano do ensino médio terá a oportunidade de ficar quatro semanas nos Estados Unidos, com todas as despesas pagas.

A coordenadora para o Cone Sul do Escritório Education USA, Rita Moriconi, afirma que o Brasil é o décimo país que mais envia estudantes (cerca de 14 mil) para os Estados Unidos.

No Acre, o escritório da Education USA será coordenado por Nephi Barros, professor de destaque do CEL e treinado no Rio de Janeiro para a função.