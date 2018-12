Ufac divulga calendário de recesso administrativo de fim de ano; saiba mais

Seguem abertas as inscrições o XI processo seletivo para o preenchimento de 10 vagas e formação de cadastro de reserva de estágio de estudantes na área de Direito para autuarem na Procuradoria Geral do Estado (PGE).

As inscrições seguem até o dia 4 de janeiro de 2019. A bolsa de estágio será no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e o auxílio-transporte de R$ 160,00 (cento e quarenta reais) para jornada de estágio de 4h diárias e 20h semanais.

Somente poderão realizar estágio os estudantes de Direito regularmente matriculados do 3º ao 10º período, ou equivalente, das seguintes universidades ou faculdades conveniadas com a PGE: Universidade Federal do Acre (UFAC), Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO); Faculdade Barão do Rio Branco (UNINORTE); Instituto de Ensino Superior do Acre (IESACRE). Ficam asseguradas 10% das vagas que surgirem às pessoas portadoras de deficiência.

As inscrições poderão ser feitas on-line pelo e-mail estagio.pge@ac.gov.br ou presencial, na sede da PGE, na Avenida Getúlio Vargas, 2852, Bosque, CEP 69.909-589, na sala do Centro de Estudos Jurídicos. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar curriculum vitae e formulário de inscrição, que se encontra disponível para download no site www.pge.ac.gov.br.

Acesse o edital completo: http://www.pge.ac.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/Edital-n%C2%BA-16.2018-do-XII-Processo-Seletivo-de-Est%C3%A1gio.pdf