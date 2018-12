Sebastião termina governo com 54% dos acreanos achando sua gestão ruim ou péssima

Após 8 anos a frente do Comando do Palácio Rio Branco, o governador Sebastião Viana (PT) termina sua gestão com baixa popularidade. É o que fica evidente com a nova Pesquisa do Instituto Data Control, realizada no último dia 12 de dezembro na cidade de Rio Branco. De acordo com o levantamento, 42% dos entrevistados avaliam a gestão do petista como péssima e outros 12,80% a considerando ruim, totalizando 54,80% de porcentagem negativa.

Segundo Pesquisa, 30,30% consideram a administração de Sebastião regular. Já 13,60% consideram o trabalho do governador do Acre como ótimo ou boa. 1,50% não souberam responder.

O questionário do Data Control perguntou aos entrevistados acreanos se eles achavam que as coisas iriam melhorar no Acre em 2019, considerando 2018, como base. 38,30% afirmaram que o cenário vai melhorar muito. Já 44% disseram que deve melhorar pouco. Para 9%, as coisas devem ficar como está. Outros 4% acreditam que as coisas devem piorar um pouco e 2.30% opinaram que podem piorar muito. 2,50% não opinaram.

Já em relação ao cenário nacional, quando perguntado pelos rumos do Brasil, 49% dos acreanos opinaram que vai melhorar muito. 36% acreditam que deve melhorar pouco. 7,80% acreditam que tudo ficará como está. 2,30% acham que devem piorar pouco e outros 1,80% dizem que pode piorar muito. 3,30% não opinaram.

A pesquisa ouviu 400 pessoas que vivem em Rio Branco e a margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança do levantamento é de 95%.