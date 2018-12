Pistola dispara sozinha e policial militar do Acre fica ferido; polícia abre inquérito

Um policial militar ficou ferido após a arma dele, que estava na cintura, disparar sozinha. O caso ocorreu em Mâncio Lima, no interior do Acre, no último sábado, dia 15. A bala disparada atingiu a coxa do militar que foi levado às pressas ao Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Segundo a Polícia Militar, um inquérito administrativo será aberto para averiguar o que de fato ocorreu com o militar e com a arma. Essa pistola era usada durante o expediente do policial, e não havia, ainda, relatos de problemas com ela. O militar passa bem e já recebeu alta.

A arma passará por perícia do Instituto de Criminalística, para entender qual o problema que causou o disparo. Casos como esse já foram reportados pela imprensa em vários estados do país. Armas da marca Taurus já passaram inclusive por perícias.