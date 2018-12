Moradores da estrada da Sobral pedem S.O.S à prefeita Socorro

“Todos os dias eu vejo gente cair dentro da lama. Não tem calçada, aí o sujeito vai correr quando vem um carro e pronto, é queda”. O relato é do borracheiro Antonio Maciel, que há 23 anos trabalha na estrada da Sobral.

O trecho ao qual ele se refere se estende da bifurcação com a rua de acesso a ETA até a escola João Paulo II, na estrada da Sobral. São cerca de 400 metros de uma rua esburacada, com muita lama e sem calçada. Faz parte do pacote de Obras de Mobilidade Urbana, executado pela prefeitura de Rio Branco. Em junho de 2016, o então o prefeito Marcus Alexandre, inaugurou a primeira etapa da obra. Na ocasião ele entregou 1,720 metros de rua com pavimentação, quatro vias de rolamento, ciclovia e sistema de drenagem. Depois disso, a obra parou.

“O senhor precisa ver como fica isso em dias de chuva. Quem tá em casa não consegue sair e quem não tem transporte, não consegue passar por aqui”, reclama a costureira Gumercinda Dias, que mora nas proximidades.

De uma ponta a outra do trecho esquecido o cenário é o mesmo: lama, buracos e muita reclamação.

A prefeitura se manifestou por meio de nota e disse que a obra será retomada logo que seja concluído o processo de desapropriação e reformas dos imóveis que estão dentro da faixa de domínio.

Ainda na nota, a prefeitura enfatiza que equipes trabalham diariamente no local para garantir a trafegabilidade. Os moradores, no entanto, afirmam que há semanas ninguém da prefeitura aparece no local.

Confira a íntegra da nota da Prefeitura:

Com relação a Estrada da Sobral, a EMURB efetuou a implantação do sistema de drenagem de águas pluviais e aguarda a conclusão dos processos de desapropriação e reformas dos imóveis que estão dentro da faixa de domínio.

Enquanto isso, vem trabalhando para garantir a trafegabilidade em condições seguras. As chuvas estão muito presentes, mas a equipe permanece trabalhando diariamente no local.