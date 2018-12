Gladson não tem previsão para chamar aprovados em concurso público

O Ministério da Educação (MEC) informou nesta segunda-feira (17), que o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), irá ofertar no primeiro semestre do ano que vem, 235.476 vagas distribuídas em 129 universidades públicas de todo o país. Para concorrer ao processo seletivo, os candidatos deverão se inscrever pela internet, na página eletrônica do programa, de 22 a 25 de janeiro.

No Acre, a Universidade Federal do Acre (UFAC), oferece por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), 1.355 vagas no Campus Rio Branco dividido em 28 Cursos e outras 470 vagas no campus Floresta, em Cruzeiro do Sul (AC), divididos em 10 cursos, que somam 1.825 vagas em 38 cursos de nível superior.

Já o Instituto Federal do Acre (IFAC) ofertará 520 vagas divididos em 13 cursos na capital e interior. Xapuri (80 vagas), Sena Madureira (80 vagas), Cruzeiro do Sul (160 vagas) e Rio Branco (200 vagas).

Segundo as regras do programa, para disputar a vaga, é necessário que o candidato tenha feito as provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2018 e obtido nota acima de zero na prova de redação. As pontuações individuais do Enem poderão ser consultadas a partir do dia 18 de janeiro.

O edital do Sisu permite que os candidatos se inscrevam em até duas opções de vaga, indicando, em ordem de preferência, as instituições de educação superior nas quais deseja ingressar, local de oferta, curso, turno e a modalidade de concorrência. Caso seja aprovado em ambas vagas, o estudante, porém, deve optar por uma delas.

A primeira edição do Sisu 2019 será constituída de uma única chamada regular, e o resultado será divulgado em 28 de janeiro.O prazo para que as matrículas ou registros acadêmicos dos candidatos selecionados sejam efetuados nas instituições para as quais forem chamados será de 30 de janeiro a 4 de fevereiro.