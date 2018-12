Motoristas de Uber são vítimas de assalto em Rio Branco

Gessilda Rosas, de 52 anos, foi atingida com uma facada nas costas, na manhã desta sexta-feira (14), quando se abaixava para recolher o lixo do salão de beleza onde trabalha, no Centro de Cruzeiro do Sul, interior do Acre. A cabeleireira foi levada consciente ao Pronto Socorro e afirmou que reconheceu o agressor, mas não sabe o motivo que o levou a ferí-la.

Ela trabalha há mais de 20 anos no salão de sua propriedade que fica no centro comercial, em um dos pontos mais movimentados da segunda maior cidade do Acre e costuma ajudar os moradores de rua doando alimentos. Na manhã desta sexta, ela foi surpreendida exatamente por uma das pessoas que sempre ajudava.

O homem, identificado como Lande, chegou sem que ela percebesse e aproveitou o momento em que a cabeleireira estava de costas para esfaqueá-la. A facada atingiu a região lombar, do lado direito, próximo ao rim da vítima.

Cirurgia de emergência

Gessilda foi levada ao Pronto-Socorro por uma equipe do Samu e deu entrada consciente na unidade de saúde, mas teve que ser submetida a uma cirurgia de emergência. No final da manhã, seu quadro de saúde era considerado delicado.

O genro de Gessilda, Mateus Siqueira, disse que logo após ser agredida, ela teria informado o nome da pessoa que desferiu a facada. O homem foi preso logo em seguida pela polícia. Segundo Siqueira, o suspeito é viciado em droga e frequentemente visitava o salão para pedir ajuda.

“Ela ainda conseguiu caminhar um pouco e caiu. Ninguém sabe porque ele fez isso. Ele é usuário de droga e sempre vai lá pedir comida e ela sempre ajuda ele”, disse o genro.

O caso será investigado pela Delegacia de Proteção à Mulher. De acordo com o delegado Lindomar Ventura, a polícia ainda está levantando as informações para saber o que levou o suspeito a tentar contra a vida da cabeleireira.