Sábado (15) será de chuva e tempo nublado

O juiz da segunda Vara do Tribunal do Júri, Alesson Braz, decidiu que os acusados por um triplo homicídio ocorrido em fevereiro deste ano no bairro Novo Horizonte, em Rio Branco, irão a Júri Popular. O prazo para o julgamento acontecer está previsto para janeiro de 2019.

Mateus Mendonça da Costa, Luiz Fernando Cruz e Lucas Freire Lima, presos suspeitos pelos crimes na época, foram denunciados pelo Ministério Público e o magistrado entendeu nesta semana que está caracterizado o crime de homicídio considerando a necessidade de que passem por Júri Popular.

O triplo homicídio aconteceu em 02 de fevereiro deste ano. As vítimas fatais, Luana da Silva Aragão, de 21 anos, Renan Barbosa de Andrade, de 19 anos, e Rafaela dos Santos Rodrigues, de 20 anos, estavam participando de uma festa de aniversário na Rua Ademar Barros , quando os acusados teriam passado atirando em direção à residência. Além desses três uma quarta pessoa ficou ferida, mas sobreviveu a ação.

De acordo com as investigações, os acusados seriam integrantes da facção “Comando Vermelho” e teriam realizado o atentado por ser a casa de um integrante da facção rival. As duas facções estariam disputando o território para o comércio de drogas na região. Um quarto membro do grupo criminoso morreu em confronto com a polícia no dia seguinte.