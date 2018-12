Médicos do Hospital do Juruá voltam ao trabalho após recebimento de salários

Os médicos e demais profissionais da Saúde que trabalham no Hospital Geral do Juruá, em Cruzeiro do Sul, retornaram às suas atividades normalmente neste sábado, 15, após receberem os salários atrasados da Associação Nossa Senhora da Saúde, que é a instituição mantenedora da Unidade de Saúde. O impasse entre trabalhadores e a Gestão da Saúde Estadual inicio em 23 de novembro com várias paralisações e perdurou até hoje.

Apesar de ter feito o pagamento, ANSSAU não recebeu os valores da Secretaria da Saúde do Acre, cujos recursos são essenciais para manter a prestação de serviços de saúde adequado a população do vale do Juruá.

Apesar do retorno dos médicos aos serviços não essenciais, permanecerá a falta de insumos, a escassez e até mesmo a falta de medicamentos.

As pessoas que tiveram suas consultas, cirurgias eletivas, exames médicos e laboratorial, suspensos nesse período, procurem o agendamento do Hospital Regional do Juruá, para reagendarem.