Homem é encontrado morto com as mãos amarradas em cima de ponte, na Capital

A Mesa Diretora da Câmara de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, foi notificada judicialmente por não ter, ainda, realizado a eleição para Presidente do Poder Legislativo. O ato, que pode ocorrer até o dia 31 de dezembro, foi questionado pelo vereador Chaguinha (PCdoB). O parlamentar pede a realização da sessão de eleição.

Segundo o presidente da Casa, vereador Romário Tavares, a atitude do vereador comunista não está de acordo com os desejos da população. Ele desqualificou a procura do parlamentar ao Judiciário para questionar uma ação do Legislativo, e classificou que a população não quer saber quem é o Presidente da Mesa.

“Eu fico triste porque a população de Cruzeiro do Sul não está preocupada com a eleição do presidente da Câmara, mas com os benefícios que merecem receber. Eu repudio essa atitude, e vamos responder a todas as informações que a Justiça está pedindo”, explica o chefe do Casa de Leis.

Enquanto a eleição não acontece, os vereadores avaliam o orçamento do Município para o ano de 2019. Ao todo, a Prefeitura estima uma receita de R$ 161 milhões para bancar o custo do município no próximo ano. A previsão de votação é até o dia 27 de dezembro, a exemplo da eleição, que ocorrerá até essa data.