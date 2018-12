Em segredo de Justiça, ação contra presos na Operação Santinhos pode não ser julgada a tempo

A primeira-dama do Estado, Marlúcia Cândida, esteve nesta quarta-feira, 12, no Vaticano em audiência especial com o Papa Francisco. Na oportunidade, ela entregou ao Pontífice o Prêmio Chico Mendes de Florestania “em Louvor” edição 2018, Quem acompanhou a esposa do governador Sebastião Viana foi uma das filhas de Chico Mendes, Angela Mendes. Elas entregaram ao Papa o prêmio, representado pelo troféu Castanha de Bronze e um certificado de reconhecimento.

De acordo com a assessoria, a delegação do Acre foi ao Vaticano com viagem custeada com recursos do programa REM, em parceria com o Banco Alemão KfW e a Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF).



À audiência estiveram também presentes Zezinho Yube, titular da assessoria indígena, Colleen Scanlan Lyons, mestra e doutora em antropologia cultural pela Universidade do Colorado (EUA), uma das homenageadas com o prêmio na edição de 2017, além das irmãs Servas de Maria Reparadora Nadia Padovan e Maria Augusta de Oliveira e o italiano Giovanni Moretti.

Concedido anualmente pelo governo do Acre, o prêmio em reconhecimento ao Sumo Pontífice tem o significado de louvor e vem endossar o movimento global em defesa do meio ambiente, tema que tem sido uma das preocupações do atual pontificado e que apresenta como base a sua primeira encíclica, intitulada Laudato Si (português: Louvado sejas; subtítulo: “Sobre o Cuidado da Casa Comum, 191 páginas).

Marlúcia Cândida falou da emoção do encontro. Ela explicou ao Papa o significado do prêmio entregue pelo governo do Acre há 14 anos. “Foi maravilhoso o encontro com Papa Francisco. Disse a ele que estava com Ângela Mendes, filha do líder ambientalista, para entregar o prêmio, e que ao escrever a Laudato Si nos encorajou a continuar a luta de Chico Mendes. Pedi que ele nos abençoasse e ele nos abençoou.”

Em suas redes sociais, a primeira-dama postou a foto beijando a mão do papa. “Não tem explicação! Depois eu levitei”, comentou.