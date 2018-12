Veja os cursos para quem gosta de tecnologia

Dados da mais recente pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação apontam que o mercado de TI no Brasil está entre os segmentos que mais empregam no país. São mais de 1,3 milhão de pessoas no setor. Com o crescimento na área, a procura por especialização também aumenta.

Quem deseja atuar na área de TI pode ingressar em diversos cursos de graduação, como bacharelado (4 a 5 anos) ou tecnológico (2 a 3 anos). Optando por cursos de Bacharelado é possível atuar nas seguintes áreas: Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação, Administração com formação específica em TI e Tecnologia e Mídias Digitais.

Já os cursos Tecnológicos permitem atuação nas áreas: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Redes de Computadores, Design de Mídia Digital, Banco de Dados, Desenvolvimento de Aplicações para Internet, Gestão da Tecnologia da Informação, Informática e Negócios, Jogos Digitais, Segurança da Informação, Sistemas para Internet e Sistemas de Telecomunicações.

Confira aqui as principais graduações da área para te ajudar na escolha do curso.

Sistema de Informação

Desenvolvimento de sites, softwares, gerenciamento de tecnologia. Essas são algumas atividades desenvolvidas pelo profissional do curso Sistemas de Informação(SI). Para o mercado de trabalho, esse profissional pode atuar como Analista de Sistemas, de Banco de Dados, Redes e de Requisitos, atuar com programação, entre outras funções.

Sistemas para Internet

O curso de tecnólogo, Sistemas para Internet, é a área da tecnologia da informação que forma profissionais para elaborar, projetar, desenvolver, testar, implantar sites, portais e redes de internet. Pode atuar no mercado de trabalho na área de criação para web, projetos de interface, aplicações, além de desenvolver aplicativos.

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Um dos cursos mais conhecidos de TI, o curso de tecnólogoem Análise e Desenvolvimento de Sistematem a capacidade de formar profissionais para oferecer soluções computacionais para diferentes tipos de problemas. É possível também elaborar, projetar, implementar e manter sistemas informatizados.



Ciências da Computação

O curso Ciências da Computação tem como ênfase os diferentes sistemas computacionais. Esses profissionais possuem a habilidade para identificar as necessidades dos usuários e identificar soluções para problemas computacionais e, a partir disso, elaborar, planejar, implantar e testar novas tecnologias, aplicativos e softwares.

Ciência de Dados e Inteligência Artificial

O profissional formado no curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial pode atuar em empresas de diferentes segmentos, incluindo o setor de tecnologia, planejamento, consultoria, etc. A graduação prepara o estudante para possuir uma formação interdisciplinar e ter habilidades para auxiliar as organizações na tomada de decisões, a partir da coleta, gerenciamento e análise dos dados. Além disso, terá capacidade para explorar esses dados com o auxílio da inteligência artificial. O curso tem duração de dois a três anos.

Engenharia de Software

Uma outra possibilidade de faculdade para quem gosta de tecnologia: curso de Engenharia de Software.O estudante desta área é preparado para atuar no mercado de trabalho com gerência, manutenção e teste de softwares. Trabalha com projetos, requisitos, processos e construção dos diferentes softwares.

Jogos Digitais

O curso de Jogos Digitais é indicado para quem gosta de tecnologia e jogos. O profissional formado na área atua com a criação de jogos, tendo uma formação atual e que permite trabalhar com os Games Eletrônicos para diferentes plataformas digitais (computador, tablete, Smartphone, etc). Startups, indústrias de jogos, empresas de tecnologia e instituições de ensino são alguns dos estabelecimentos com demanda para contratação de tecnólogos em Jogos Digitais.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil