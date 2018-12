Vamos Jogar com a verdade

É uma mentira deslavada que a prefeita Socorro Neri tenha aumentado o número de cargos comissionados na prefeitura de Rio Branco. Ao contrário, acabou com o cabide de empregos que existia no órgão. Foram 132 cargos de confiança extintos na Reforma Administrativa. Uma economia de mais de 12 milhões. Os 12 cargos aprovados agora pela Câmara Municipal de Rio Branco foram para adequar situações jurídicas, com a fusão FGB-SEMEL. Como a Secretaria de Esporte e Lazer foi extinta, precisava incorporar a área de Esportes e Lazer e corrigir uma inconstitucionalidade, como diretores administrativos e de cultura recebendo um percentual do subsídio do diretor presidente (que recebe equivalente ao secretário municipal). E também precisava de cargos de controle interno. Na fusão da FGB-SEMEL, de 32 cargos foram reduzidos para 26. Economia de 800 mil reais. A estrutura ficou foi mais enxuta. O que faltou aos vereadores que votaram contra foi se debruçar sobre a matéria. Ninguém que está no poder é imune à crítica. Mas quem entrar pelo caminho da crítica de que a Socorro Neri pratica o empreguismo, acolhe afilhados em cargos graciosos sem receber, vai se esborrachar. Ela é extremamente legalista. Enxugou a pesada máquina municipal.

INCONSTITUCIONAL

O deputado Jenilson Lopes (PCdoB) tem que deixar de agir sob emoção e interesses políticos quando dá seu parecer na CCJ. O projeto do deputado Manoel Moraes (PSB), que transfere os funcionários da ELETROBRÁS aos quadros do Estado, e que tem seu aval, está eivado de vícios, um deles é ser vetado a deputado apresentar projeto que implique em despesa ao Executivo.

NÃO SE SANCIONA INCONSTITUCIONALIDADE

Nenhum governador, por mais tresloucado que seja, vai sancionar uma ilegalidade deste tipo.

QUEM É O MALUCO?

As redes sociais exibiram a surra aplicada por membros de uma facção a um desafeto, na Cidade do Povo. É vem agora, com uma decisão tipo apertem o cinto, o piloto sumiu, a cúpula da Secretaria de Segurança fixar que, BO do 2º Distrito deve ser feito na violenta Cidade do Povo. Quem é o maluco de ir fazer um BO contra um membro da facção dominante do bairro?

JABOTI-AÇU

Um amigo deputado conta que, foi tirado da forquilha do orçamento do futuro governo, a ser votado na terça-feira, na ALEAC, um “jaboti-açu” que dava a um órgão fiscalizador um reajuste orçamentário de 47%, que traduzindo em números, seria um acréscimo de 36 milhões de reais.

PODERES NO TETO

O orçamento do governo Gladson Cameli só voltará à ALEAC para ser votado terça-feira, com a correção devida dos exageros. Todos os poderes terão reajuste de orçamento em torno de 8%.

AUTOR DA DENÚNCIA

A PF não divulgou, mas por trás das denúncias que levaram o prefeito de Senador Guiomard, André Maia, à prisão, estaria o vereador Gilson da Funerária (PROGRESSISTA), tanto que no vídeo de recebimento de valores ele é tratado como testemunha. Ficou como colaborador.

BRIGA ANTIGA

Há uma briga antiga entre o vereador Giilson da Funerária (PROGRESSISTA) e o prefeito André Maia, mas recentemente tinham feito as pazes, mas parece que foi apenas nas aparências.

ESPERANDO COMUNICAÇÃO

A mesa diretora da Câmara Municipal de Senador Guiomard está esperando a comunicação da justiça do afastamento do prefeito André Maia, para dar posse ao vice-prefeito Judson Costa. E aos suplentes dos vereadores também afastados. Não se fala em outra coisa na vizinha cidade.

SEM LIGAÇÃO

O prefeito André Maia é do PSD, mas desde a eleição que não integra mais o bloco político do senador Sérgio Petecão (PSD), que na campanha montou outra aliança para lhe dar apoio.

MAIS COISA

Volto a reiterar que existem políticos antigos e novos eleitos na alça de mira de investigações.

NÃO FICA SÓ NESTES

Anotem: não ficarão só nos prefeitos José Augusto (Capixaba) e André Maia (Senador Guiomard) as ações policiais e da justiça. Outros prefeitos estão com o bicho na capação.

CONVERSA FINAL

O deputado Géhlen Diniz (PROGRESSISTA) garante que a base parlamentar do futuro governo não terá mais de um candidato à presidência da Assembléia Legislativa. Deverá sentar e conversar com o outro postulante, deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTA), e afinarem a unidade.

ESPERANDO A POSSE

Com a renúncia do senador Gladson Cameli a suplente Mailza Gomes (PROGRESSISTA) está somente contando as horas para assumir o mandato, onde ela ficará por quatro anos. Não é nenhuma novata em política, sempre esteve ao lado do marido James Gomes em campanhas. .

PARA SENTIR O GOSTO

Quem também assumirá um mandato será a suplente de deputada federal Marfisa Petecão (PSD), que ficará o mês de janeiro no cargo. Dará para sentir o que é o gosto do poder.

NÃO SEGUIU A RECOMENDAÇÃO

Antes de se declarar candidato ao governo, Gladson Cameli foi aconselhado pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, Antonio Malheiros, a não disputar a eleição. Mas já que saiu e ganhou, Malheiros, dizem, se sentiu na obrigação de servir como seu orientador.

DANIEL ZEN

Será o principal nome da futura oposição na Assembléia Legislativa. É um dos nomes mais preparados que restou ao PT no parlamento. Bom orador, frio, e um debatedor duro. Outros que podiam lhe auxiliar na sua tarefa de ser uma resistência na ALEAC, não se elegeram.

DEPOIS DO MANDATO

O senador Jorge Viana (PT) só dará mesmo uma entrevista para valer depois que o irmão deixar o governo. Conheço um pouco o JV. Deve estar com muita coisa entalada na garganta. Nunca esteve nem de longe em suas contas perder. Mas sabia que o governo estava mal e que o desgaste o contaminaria.

ESPERANDO A FEIJOADA

Perto da eleição, o atual governador apostou uma feijoada com o jornalista Luciano Tavares, de que o candidato Marcus Alexandre (PT) ganharia no primeiro turno. Até hoje a feijoada não foi paga. Pela aposta dá para sentir que mesmo com o casco do navio todo furado, ainda esperavam um milagre.

PAGANDO EM DIAS

O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, respondeu aos críticos pagando o 13º salário aos servidores efetivos em dias, um aquecimento na economia local de 1 milhão de reais.

PEDIDOS DE APOSENTADORIAS

A coluna tem informação não confirmada de que as duas das principais auxiliares do atual governo, a vice Nazaré Araújo e a chefe do gabinete civil, Márcia Regina, deverão sair de férias e depois entrarem com pedidos de aposentadoria. Natural no serviço público.

NÃO COMPRARIA O TERNO

Fosse suplente da deputada Juliana Rodrigues (PRB) e do deputado federal eleito Manuel Marcos (PRB), presos, não compraria terno para a posse. A briga jurídica nem começou.

FALA-SE EM VÍDEOS

Aquela ida na campanha do governador à PF, denunciando a ação de organizações criminosas na eleição, não teria sido apenas uma denúncia de boca, teriam sido levados, dizem, vídeos. Como ele não fala sobre o assunto, estamos vendendo o peixe com escamas e ressalva.

ECONOMIA DE PESO

A Reforma Administrativa do governo Gladson Cameli, que vem sendo guardada a sete chaves, deverá com os enxugamentos dar uma economia de 100 milhões de reais ao ano ao Estado.

NINGUÉM SENTIRÁ FALTA

Os cargos que serão extintos eram ocupados em sua maioria por afilhados políticos do PT.

ANDRÉ MAIA

A prisão do prefeito de Senador Guiomard, André Maia, pode não ser a última até o fechamento do ano, foi a informação privilegiada que chegou ontem à coluna. Se passar deste ano teremos janeiro de 2019 com muitas novidades na área policial, envolvendo políticos.

FESTIVAL DE INTERPRETAÇÕES

Um velho e experiente amigo político, que esteve conversando com uma figura importante do TRE-AC me passou a versão, que vem enriquecer o festival de interpretações. Disse que, mesmo os votos da deputada Juliana Rodrigues (PRB) e do deputado federal eleito Manuel Marcos (PRB) sendo anulados, somente as coligações que tenham atingido o coeficiente eleitoral é que brigarão na sobra numa suposta perda dos mandatos. E ainda quis apostar.

CHUVA DE LIMINARES

Podem se preparar para uma chuva de liminares. Ainda que o MPE consiga numa Ação Cautelar uma Liminar para impedir a diplomação dia 19, da deputada Juliana Rodrigues (PRB) e do deputado federal eleito Manuel Marcos (PRB), a Liminar pode ser derrubada. É aguardar.

FINAL DE FESTA

Na próxima terça-feira será final de festa na Assembléia Legislativa, quando deverão ser votadas todas as matérias pendentes, inclusive, o orçamento estadual para o próximo ano e a tão esperada Reforma Administrativa, que até aqui foi mantida a sete chaves. O que se espera é que se confirme que aconteçam cortes profundos na pesada máquina estatal e que isso redunde mesmo numa economia anual de 100 milhões de reais, como se especula nos bastidores. Não podia mais era o Estado ser um depósito para abrigar afilhados ociosos, que iam do Padre ao Pastor, passando por políticos petistas derrotados. A partir de janeiro começa um novo ciclo da política acreana. Se o Gladson Cameli não conseguir ser melhor do que o governo que está saindo, melhor será montar uma banca para vender farinha de Cruzeiro do Sul. A lua de mel do seu governo com a população será do tamanho que for o desempenho de seus secretários. O resto é esperar como o jogo será jogado. Nosso papel será o de fiscalizar.