Terceirizados do Instituto Socioeducativo estão há dois meses sem receber salários

Os trabalhadores terceirizados da empresa Tecnews, que presta serviço ao Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), estão há dois meses sem receber seus salários. De acordo com o apurado pelo ac24horas, a empresa não vem recebendo os repasses do Instituto e portanto não tem como honrar os compromissos com os trabalhadores que atuam na área de serviços gerais, manutenção e administrativo.

Procurado pela reportagem, o diretor-presidente do ISE, Rafael Almeida, confirmou que de fato existe a dívida, mas que o órgão vive apenas de repasses do governo estadual e espera que até semana que vem todas as dívidas com terceirizados sejam quitadas.

De acordo com levantamento, são cerca de 60 funcionários terceirizados que prestam serviços ao ISE. A dívida, segunda a direção do ISE, chega a R$ 430 mil, acumulando os dois meses de atraso, porém a diretor do Instituto afirma que quando a empresa assinou o contrato, ela se responsabiliza de ter um aporte financeiro para manter por conta até três meses de salários, o que não vem ocorrendo.

Os trabalhadores alegam ao ac24horas que desde o início do ano os salários vem atrasando.