Sede e setores administrativos da Saúde voltam a funcionar em horário normal

O outro representante do Acre na Copa do Brasil, Galvez EC terá como adversário o ABC, de Natal, maior campeão estadual do país.

O sorteio da CBF realizado ontem a noite definiu o confronto que ainda não tem data confirmada, mas local sim.

As duas equipes se enfrentam na Arena da Floresta, em Rio Branco, em partida única, com os visitantes tendo a vantagem do empate para avançar no competição.

Em janeiro, a equipe sub 20 do Imperador disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e terá entre seus adversários da primeira fase, a forte equipe do Palmeiras.