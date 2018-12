Trabalhador rural leva choque em fazenda, cai do cavalo e morre; polícia investiga

O governador Sebastião Viana entregou nesta sexta-feira, 14, uma enfermaria com 33 leitos quarto andar do novo Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo o governo, a verticalização da unidade hospitalar custará após concluída R$ 35 milhões. O governo já executou R$ 32 milhões.

“Depois da nova enfermaria, pretendemos entregar nos próximos dias mais dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que também comporão a verticalização. É um motivo de alegria. O que você encontra nessa enfermaria hoje, você não encontra em nenhum hospital particular do Acre e poucas unidades públicas tem este padrão de conforto. Isso é uma demonstração pelo respeito que nós temos pela vida humana”, reforçou o governador do Acre.

As obras de verticalização do Pronto Socorro se arrastam desde 2010, último ano do governo Binho Marques. O governo fala em uma unidade com 120 leitos de enfermagem em seis andares, incluindo um heliponto, que será entregue até o dia 31 de dezembro.