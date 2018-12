Integrantes de facção criminosa invadem residência no Ilson Ribeiro e matam rival a tiros

O advogado Kaio Marcellus de Oliveira Pereira, que atua na defesa do deputado federal eleito, Manuel Marcus (PRB) e da deputada estadual reeleita Juliana Rodrigues (PRB), presos pela PF acusados por compra de votos e desvio de dinheiro do fundo partidário, disse que ainda não definiu que tipo de medida judicial vai adotar em favor dos acusados.

Marcellus conversou com a reportagem do ac24horas e disse que estava finalizando a leitura do inquérito. “A defesa ainda está tomando conhecimento do teor da investigação, do conjunto probatório e depois vamos ter condição de traçar uma estratégia de atuação”, disse.

O advogado contou que na última quarta-feira (12) esteve no presídio Francisco d’Oliveira Conde, onde Manuel Marcus e outros quatro presos na Operação Santinhos dividem a mesma cela. Ele relatou que o vereador, que é presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, está muito abatido, mas confiante na justiça divina.

Pastor da Igreja Universal, Manuel Marcus, segundo Marcellus está confiante de que será inocentando da acusação pela qual foi preso.

O advogado salientou ainda que até esta sexta-feira (14) vai decidir que tipo de “remédio jurídico” irá adotar em favor de seus clientes.

“Não existe nenhum veredicto se houve ou não a prática de crimes. Apenas alegações de indícios de pena, e isso ainda terá que ser apurado. Ninguém foi condenado. Não existe pena aplicada. Existe apenas uma ordem de prisão preventiva”, esclareceu.

Por fim, o advogado revelou parte da conversa que teve com o cliente na visita de quarta feira. Para ele, seu cliente teve parte das prerrogativas de vereador afetadas, uma vez, no entendimento do jurista, na condição de presidente da Câmara, o cliente poderia está recolhido em uma cela especial.

“Eu conversei com ele no sentido de pedir um tempo para a defesa tomar conhecimento de tudo para depois a gente traçar uma estratégia de atuação e dar uma resposta a eles. O meu cliente está muito confiante na justiça divina”, frisou.

Manuel Marcus está em uma dela comum, no mesmo pavilhão onde estão centenas de presos. A deputada estadual Juliana Rodrigues cumpre a prisão em uma cela de estado maior no Comando da Polícia Militar do Acre