Acostumado com protagonismo, PT deve lançar candidato a prefeito de Rio Branco em 2020

Não há dúvidas de que a prefeita Socorro Neri é uma forte candidata em 2020 a continuar no cargo de chefe do Executivo.

As medidas austeras tomadas pela prefeita do PSB possuem apoio popular e não há exagero algum em afirmar que põem Socorro Neri no status de favorita na disputa que ocorre em dois anos.

E o PT? O partido que governou o Acre nos últimos 20 anos e até abril deste ano comandava a prefeitura de Rio Branco viu seu reinado absoluto desmoronar de uma vez só em 2018 com uma derrota humilhante nas urnas, porém não se vê como coadjuvante eleitoral. O partido, pelo menos garante o líder do PT na Câmara de Vereadores, Rodrigo Forneck, um dos representantes da nova geração de políticos da sigla, quer juntar o que sobrou, avaliar erros e construir acertos para voltar a ser protagonista.

Esse protagonismo passa pelo lançamento de uma candidatura própria nas eleições de 2020 à prefeitura de Rio Branco.



Ainda cedo, o partido não tem um nome para o pleito. Mas sabe, por outro lado, que mais cedo ou mais tarde terá que se opor a atual prefeita para entrar na disputa. A menos que Socorro Neri não queira concorrer ao cargo.

“Acho que o PT tem que ser protagonista do próximo processo eleitoral com ou sem candidatura na cabeça, mas a gente deve ser protagonista dentro da Frente Popular. A gente pode compor como a gente sempre compôs, mas eu acho que ainda tem muito tempo e o PT precisa amadurecer isso com muita tranquilidade sem precipitações”, diz Forneck.

No momento, ainda tentando digerir a derrota sofrida em outubro passado, o PT fala como aliado da prefeita, porém nós bastidores pipocam as insatisfações contra algumas medidas da gestora como a extinção de secretarias que abrigavam alguns filiados do partido e as exonerações.

“No âmbito municipal a gente faz parte do grupo de partidos da Frente Popular que governa Rio Branco. O PT no pós-eleição ainda vai passar por um processo de avaliação interna que não só avaliará as eleições de 2018 como também sinalizará sobre as eleições de 2020. O PT não tem como ser tratado como um partido coadjuvante, é um partido muito grande, governou o Acre durante 20 anos, a prefeitura Rio Branco. A gente vai participar ativamente das eleições de 2020, mas é muito cedo ainda para dizer se vai lançar um candidato ou se não vai lançar um candidato. A princípio a gente permanente na base da prefeita Socorro Neri dando toda sustentação ao trabalho iniciado pelo prefeito Marcus Alexandre.”