Abertas inscrições para minicurso em Matemática Aplicada à Microeconomia na Ufac

O Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Economia da Universidade Federal do Acre (Ufac) está com as inscrições abertas para o minicurso: Matemática Aplicada à Microeconomia.

São oferecidas 50 vagas. A turma terá início no mês de janeiro de 2019, a partir do dia 14 até o dia 25 de janeiro, das 18h30 até as 21h30, na sala do PET Economia, na UFAC.

Para a realização da inscrição

é necessário preencher corretamente o formulário de inscrição eletrônico. As inscrições são gratuitas e seguem até dia 31 dezembro de 2018, através do link: https://goo.gl/DdA9px

O objetivo do minicurso é capacitar estudantes ou profissionais em métodos matemáticos aplicados à análise microeconômica.

Aos estudantes universitários que necessitam de horas complementares, o minicurso irá ofertar uma carga de 60 horas e certificação ao final do minicurso.