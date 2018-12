Trechos da BR-364 afetados pelo Rio Madeira são elevados

Criado pelo governo Binho Marques (2007-2010), o Prêmio Anual de Valorização Profissional do Servidor (PVP) passa a contar com novos critérios para o pagamento de bônus aos funcionários públicos que atingirem as metas.

Em decreto publicado na edição desta quinta-feira (13) do Diário Oficial, a gestão Sebastião Viana incluiu as melhorias dos indicadores do Acre no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) como fator de peso no cálculo do PVP.

O IDH é uma análise feita pela Organização das Nações Unidas (ONU) para aferir a qualidade de vida e o desenvolvimento em todo o mundo. Ele analisa segmentos como saúde, educação e distribuição de renda. A escala do IDH vai de 0 a 1. Quanto mais perto do um, mais desenvolvida é a sociedade.

De acordo com o decreto, o PVP terá como critério a manutenção ou a evolução do IDH de 2018, na comparação com 2017. O governo também vai premiar os funcionários das repartições que não registraram aumento superior a 13% nas despesas de telefonia fixa esse ano.

O nível de satisfação da população no atendimento da OCA Rio Branco terá influência na bonificação. Segundo o governo, a aprovação pelos usuários não pode ficar abaixo dos 80%.