Prefeito do Quinari preso é filho do ex-deputado João Maia e criador de cavalos de raça

Policiais militares e civis que atuam na região do Segundo Distrito de Rio Branco estão revoltados e com medo. A Delegacia da 2ª Regional que fica localizada na rua 24 de janeiro, no Bairro 6 de Agosto, será desativada nos próximos dias e seus serviços serão transferidos para a Nova Delegacia de Polícia Civil que será inaugurada na próxima semana, no bairro Cidade do Povo, considerado o reduto da facção criminosa Bonde dos 13.

A informação da transferência dos serviços foi confirmada por telefone pelo Secretário de Polícia Civil, Carlos Flávio Portela, que tentou minimizar os registros de violência no bairro afirmando que a Cidade do Povo é uma das localidades onde se tem o menor registro de crimes em comparação com outros bairros de Rio Branco.

Questionado sobre os motivos da mudança, Portela justificou que na região onde o 2º DP fica localizado, existe um plano-diretor para mudança de local devido já ter sofrido com enchentes na região. “Estamos trabalhando para que essa mudança seja temporária. Estamos elaborando um plano para construção do Segundo DP por essa região. Tudo vai depender da nova gestão que assumirá o Estado”, disse.

Portela enfatizou que a comunidade não será prejudicada com mudança e garantiu que as forças de segurança estarão disponíveis na nova delegacia, garantido a ordem. “O Estado vai garantir o serviço lá na Cidade do Povo. Além do mais, qualquer delegacia pode receber denúncias ou registrar Boletins de Ocorrência, existe uma portaria que garante disso”, disse o chefe da Polícia Civil que entrega o cargo no dia 31 de dezembro.

População e policiais reclamam

Nesta quarta-feira, 12, cidadãos que se dirigiram ao local e os próprios policiais que atuam na DP da 6 de agosto foram surpreendidos com o aviso na porta informando da transferência dos serviços para a Cidade do Povo. “Eu como agente estou indignado. Temo pela minha vida e pelos meus colegas e quem vem aqui e ficam receosos com esse aviso. Todo mundo sabe que a Cidade do Povo é dominada. Quero saber quem vai ser o Cristão que vai ter coragem de ir lá para registrar B.O, denunciar bandido. Lá vai ficar as moscas”, disse um agente que preferiu não revelar seu nome por medo de represálias.

O aposentado João Galdino, que reside na Gameleira, próximo a Delegacia, disse que não tem coragem de ir registrar um Boletim de Ocorrência na Cidade do Povo. “Tu é doido, é? Vou nada. Ali bandido é que nem barata. E tem mais, quero ver um morador lá denunciar que a sua TV foi roubada com os bandidos olhando a porta da delegacia”, argumentou.