Polícia Federal prende prefeito André Maia por desvios de verbas em Senador Guiomard

Agentes da Polícia Federal prenderam na manhã desta quinta-feira, 12, o prefeito de Senador Guiomard, André Maia (PSD), durante a Operação Sarcófago, que é a segunda fase da Operação Ícaro, que ocorreu em agosto deste ano no município de Capixaba.

De acordo com apurado pelo ac24horas, o prefeito é acusado de desviar verbas públicas destinadas pelo Ministério da Saúde ao município de Senador Guiomard.

A operação ocorre na Rua Hugo Carneiro, no bairro Bosque, em Rio Branco, onde fica a casa do prefeito e seu consultório odontológico. A porta da garagem teve que ser arrombada pelos agentes da PF. Simultaneamente, a busca e apreensão está sendo feita na Prefeitura de Senador Guiomard.

Os mandados de prisão e busca e apreensão foram expedidos pela Vara Federal de Rio Branco. A Polícia Federal confirmou que não haverá entrevista coletiva, mas que repassará mais detalhes no decorrer do dia.

Por telefone, o ac24horas entrou em contato com o procurador do município, Ilmar Beiruth, que afirmou não saber de nada. Ele desligou o telefone assim que a reportagem o questionou sobre os supostos desvios do prefeito.

André Maia é filho do ex-deputado federal pelo PT, João Maia, uma das grandes lideranças políticas do município de Senador Guiomar.