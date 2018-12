PF faz busca e apreensão na casa do Prefeito de Senador Guiomard, André Maia

O prefeito de Senador Guiomard, André Maia, foi acordado nas primeiras horas desta quinta-feira, 13, com a presença de agentes da Polícia Federal em sua casa, na Rua Hugo Carneiro, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Na casa do prefeito funciona também uma clínica odontológica, que teve que ser arrombada pelos agentes, pois ninguém atendia a campainha.

As informações foram divulgadas ainda há pouco no Programa Bom Dia Cidade, da TV 5, afiliada da Band. De acordo com o apurado pelo ac24horas, os agentes cumprem mandado de busca e apreensão. Mais informações em instantes.

A Assessoria da Polícia Federal informou que uma coletiva de imprensa será realizada ainda nesta manhã para dar esclarecimentos a operação.