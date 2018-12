Neri aumenta mais 26 cargos e Câmara aprova reforma na FGB

Por nove votos a favor e cinco contra, a Câmara de Vereadores de Rio Branco aprovou na sessão desta quarta-feira,12, a fusão da Fundação Garibaldi Brasil com a Secretaria de Esportes e Lazer. A junção dos setores é parte da reforma administrativa da prefeitura de Rio Branco aprovada na semana passada pela Casa.

A fusão entre os dois setores reduz de 32 para 26 o número de cargos em comissão e gera uma economia anual de R$ 800 mil para os cofres do Município, diz a prefeitura.

Por outro lado, a oposição questionou a prefeitura porque não considera que há previsão de redução. Ao contrário. O vereador Roberto Duarte (MDB) vê “jogada” do Município que elaborou uma reforma com extinção de 132 cargos, mas agora apresenta um projeto para criação de 26 novas funções.

“Sou contra o projeto que cria novos cargos de confiança. Semana passada a

prefeita mandou para essa casa a redução de 132 cargos e hoje manda um projeto de lei que cria 26 novos cargos comissionados.”

Os vereadores que apoiam a prefeita se basearam na informação do chefe da Casa Civil, Márcio Oliveira, que esteve na Câmara para tentar explicar que o Executivo apenas está incorporando funções na FGB que passa a funcionar, além da cultura, com departamentos de esportes e lazer.

Já a oposição fundamentou seu voto no segundo parágrafo do texto introdutório do projeto que fala sobre a “criação de 26 cargos em comissão, acrescendo 12 cargos comissionados à atual estrutura da Fundação, e 66 cargos efetivos”.

O líder do PT, Rodrigo Forneck, destacou a economia com a fusão dos setores. “A matemática é essa: nós tínhamos, somados as duas áreas, 32 cargos em comissão tirando o secretário de Esportes e agora a gente vai reduzir para 26. No texto da lei é óbvio que vai aumentar, porque a gente está incorporando a função. Além do cargo a gente consegue reduzir 800 e poucos mil reais por ano, quase um milhão com essa questão dos custos comissionados e redução dos valores”, afirmou o líder do PT na Casa.