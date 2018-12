Médicos da Bárbara Heliodora podem não realizar plantão extra

Parte da BR-364 que foi afetada em 2014 pela cheia do rio Madeira já foi elevado em até dois metros. Outros trechos encontram-se em obras.

O projeto de elevação da estrada é executado pela Energia Sustentável do Brasil (ESBR) – empresa que administra a Hidrelétrica de Jirau –, sendo aprovado em junho deste ano pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit).

Em 2014, o Acre viveu uma situação atípica de isolamento, devido à enchente do Rio Madeira que afetou a trafegabilidade da BR-364, principal via de abastecimento do estado.

No início da semana, o coordenador da Defesa Civil do Estado e comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista, vistoriou as obras na BR-364.

Após a grande cheia, foi criado em janeiro deste ano o Comitê Nacional de Crise da Bacia do Rio Madeira – instrumento de monitoramento dos extremos climáticos do país e das hidrelétricas que atuam na região. O comitê reúne órgãos federais, acreanos e rondonienses. (Com informações da Agência de Noticias do Acre)