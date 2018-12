Inscrições para o Prouni 2019.1 começam em 29 de janeiro

O período de inscrições no Programa Universidade para Todos (Prouni 2019) começa em 29 de janeiro e segue até às 23h59 (Horário de Brasília) de 1º de fevereiro. O edital foi publicado no Diário Oficial da União nos últimos dias, mas a quantidade de vagas não foi divulgada. Entre os critérios de seleção, estão a participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2018), com pontuação média mínima de 450 pontos e nota acima de zero na redação. Candidatos já graduados não podem participar.

As bolsas de estudo são ofertadas em caráter integral ou parcial, com descontos de 100% e 50%, respectivamente. Os aprovados poderão dar início à graduação ainda no primeiro semestre. O Ministério da Educação exige ainda, em caráter complementar aos listados anteriormente, outros requisitos para o Prouni. São eles a realização do Ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituição privada (desde que tenha sido bolsista integral); e renda per capita familiar mensal máxima de três salários mínimos.

Além do Prouni, os futuros graduandos também podem ter acesso a outros programas educacionais que facilitam o ingresso ao ensino superior. “Quando terminei o ensino médio, eu só conhecia o programa pelo nome. Pesquisei mais sobre ele, mas o valor do curso estava mais acessível para mim pelo Educa Mais”, comenta Mateus Gabriel Silva Ribeiro, que conseguiu uma bolsa de estudo de 50% para a graduação em Gestão de Recursos Humanos.

Futura administradora, Katiane Cleidaci Felix tentou conseguir a bolsa de estudo do Prouni, mas não foi contemplada. “Não alcancei a nota necessária para a bolsa de 100%. Havia muita disputa e a quantidade de vagas disponíveis para as bolsas integrais é menor”, sinaliza. Embora já tenha se formado em Gestão de RH, Felix decidiu cursar a segunda graduação e contratar o benefício do Educa. “A minha bolsa de estudo é de quase 60%. Faz a diferença para quem está no ensino superior e precisa realizar o planejamento financeiro ou pensar no orçamento familiar”, destaca a estudante.

Os interessados podem acessar o site do Educa Mais para realizar a contratação de uma das mais de 400 mil oportunidades. É preciso inserir os filtros relativos ao nível de ensino, à localidade e ao curso desejado. O percentual da bolsa também é informado no site. Não há a exigência de comprovação de renda por pessoa ou familiar e, por aplicar descontos mensais, não existem dívidas ao término da graduação caso o estudante tenha quitado todas as taxas e mensalidades ao longo do curso.

