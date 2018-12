Gari encontra feto morto em saco de lixo pendurado em cerca do bairro 6 de Agosto

Ex-petista, fazendeiro e criador de cavalos de raça, o prefeito André Maia é filho do ex-deputado João Maia, do extinto PFL, que renunciou ao mandato quando veio à tona uma conversa gravada pelo empresário Narciso Mendes, chamado à época de Senhor X pela Folha de S. Paulo. Na conversa, João Maia, contou que vendeu o voto para a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso e explica como era feita a negociação.

A gravação também culminou com a renúncia do então deputado Ronivon Santiago, que também contou em gravação para Narciso Mendes que vendeu o voto para o governo de Fernando Henrique Cardoso, via Sérgio Motta.

Natural de Santa Branca, interior do Estado de São Paulo, veio para o Acre nos anos 70. Ele teve derrame, perdeu a fala e se comunica por escrito, por sons e por acenos com a cabeça. O pai do prefeito estudou filosofia na Universidade de Montreal, no Canadá. Posteriormente, foi dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) no Estado.

João Maia era amigo de Chico Mendes e muito influente junto aos seringueiros e trabalhadores rurais do Acre por conta de sua atuação como dirigente da Contag.