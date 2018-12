Cantor promove bingo para ajudar filho

O proprietário da balsa, que liga os municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, anunciou a imprensa local a suspensão parcial do serviço de travessia a partir da terça-feira (11).

O motivo da suspensão, segundo o empresário, Assem Cameli, seria pela falta de pagamento por parte do Governo do Estado.

“A balsa estará parada no período da tarde porque estamos com essa pendência com o Governo do Estado”, informou o empresário Assem Cameli.

Assem Cameli explicou que o serviço de travessia será reduzido e funcionará somente pelo período da tarde.

O empresário destacou ainda que a travessia envolvendo os serviços essenciais, como policiamento, ambulâncias e bombeiros será mantida a qualquer momento.

A balsa é o meio de acesso mais rápido entre as duas cidades, por meio do Rio Juruá. Para fazer o percurso por via terrestre é necessário percorrer mais de 40 quilômetros pela rodovia estadual AC-405, contornando Cruzeiro do Sul e passando por Mâncio Lima. Enquanto que, por água, a distância é de somente 10 quilômetros.