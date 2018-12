Campanha de vacinação contra Febre Aftosa no Acre encerra no próximo sábado

Encerra neste sábado (15) o prazo dado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) para a 40ª Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa. A meta é vacinar mais de três milhões de animais em todo o Acre.

A campanha é realizada pelo IDAF com apoio da Federação de Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac) e a Superintendência Federal de Agricultura (SFA).

Quem não declarar ao Idaf, além de pagamento de multa, ficará impedido de retirar a Guia de Trânsito Animal (GTA) e de se cadastrar em programas de incentivo e fomento do governo.

O Acre é zona livre de Febre Aftosa com vacinação há 13 anos, resultado das ações implementadas pelo governo do Estado, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e da Secretaria de Agricultura e Pecuária (Seap).